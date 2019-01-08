食譜:紅豆薏仁甜湯:www.ytower.com.tw
食譜:紅豆薏仁甜湯
  • 【調 味 料】
  • 冰糖 120公克

  • 【做　法】
  • 1.紅豆洗淨，加入水500cc泡6小時；薏仁洗淨，加入水200cc泡3小時備用。
  • 2.紅豆與泡紅豆水，倒入電鍋內鍋加入水，外鍋加2杯水，煮至開關跳起燜一下。
  • 3.在作法2中加入薏仁，外鍋再加2杯水，煮至開關跳起再燜
  • 一下。
  • 4.續加入二砂糖拌勻，外鍋加入1/2杯水煮至入味即可。
  • 5.食用時可加適量黑芝麻粉，風味更加。
開胃前菜 .種子核果類 .中式料理 .素食
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