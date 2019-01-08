食譜:清燉牛肉湯(3):www.ytower.com.tw
食譜:清燉牛肉湯(3)

  • 【做　法】
  • 1.牛腱洗淨切塊，沖入滾水再洗淨。
  • 2.白蘿蔔、紅蘿蔔去皮切塊。
  • 3.取內鍋，放入牛腱塊、薑片、月桂葉和水，放入電鍋外鍋加入1杯水煮至開關跳起燜一下。
  • 4.放入白、紅蘿蔔塊，再於外鍋加入1又1/2杯水煮至開關跳起燜一下即可。
.牛肉 .中式料理 .葷食
上線日期: