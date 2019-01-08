食譜:香菇雞湯(7):www.ytower.com.tw
食譜:香菇雞湯(7)
  • 【調 味 料】
  • 米酒 1小匙
  • 1小匙

  • 【做　法】
  • 1.乾香菇洗淨，加入適量水泡軟。
  • 2.雞肉洗淨加入熱水汆燙，撈出備用。
  • 3.取電鍋內鍋，放入雞肉、竹筍塊、香菇（含香菇水）和水，放入電鍋中，於電鍋外鍋加入2杯水煮至開關跳起，再放入調味料拌勻即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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