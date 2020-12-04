食譜:蓮藕紅棗雞湯:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蓮藕去皮切滾刀塊，泡清水3分鐘，再洗除多餘澱粉。
  • 2.鍋中放入雞肉、蓮藕、紅棗、薑片。
  • 3.蓋上鍋蓋，以大火燉煮至滾。
  • 4.撈除浮末，轉小火蓋上鍋蓋續煮30分鐘。
  • 5.加鹽調味即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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