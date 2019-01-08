食譜:越式洋蔥牛肉片湯:www.ytower.com.tw
食譜:越式洋蔥牛肉片湯

  • 【做　法】
  • 1.牛骨洗淨，沖入滾水泡一下，再用清水洗淨，備用。
  • 2.將作法1的牛骨放入電鍋內鍋，接著放入白蘿蔔、香菜、八角、水，外鍋加2杯水，煮至開關跳起燜一下，再將湯過濾成牛骨清湯備用。
  • 3.在作法2的牛骨清湯鍋中放入洋蔥絲、牛肉片，外鍋再加1/3杯水煮至開關跳起，加入所有調味料拌勻，食用時再放入檸檬片、九層塔提味即可。
.牛肉 .南洋料理 .葷食
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