食譜:柚子醬烤牛肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.薑泥、蒜泥、柚子醬、醬油、米酒與水調勻後與牛肉片醃製30分鐘。
  • 2.將泡菜罐頭的泡菜湯汁取出與高湯混和備用。
  • 3.烤盤旁邊的溝槽依序放入鴻喜菇、泡菜、年糕、櫛瓜後，淋上泡菜高湯，在中央鋪上醃好的肉片烤至變白即可。
主菜 .牛肉 .韓式料理 .葷食
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