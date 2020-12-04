食譜:韓式辣醬烤牛肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蒜泥、韓式辣椒醬、糖、米酒、醬油與水調勻後與牛肉片抓勻醃製30分鐘。
  • 2.將剝皮辣椒的湯汁取出與高湯混和備用。
  • 3.烤盤旁邊的溝槽依序放入蛋餃、剝皮辣椒、蒟蒻絲、板豆腐後，淋上剝皮辣椒高湯，在中央鋪上醃好的肉片烤至變白即可。
主菜 .牛肉 .韓式料理 .葷食
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