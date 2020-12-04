食譜:清燉牛肉湯(4):www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 材料：
  • 調味料：
  • 作法：
  • 1.將牛腱片放入滾水中汆燙至滾，續滾1分鐘後撈起洗淨。
  • 2.牛腱片、蜜棗、淮山、薏仁、薑片放入鍋中，倒入米酒、水，蓋上鍋蓋煮滾。可用圖：HK123ph17
  • 3.撈除浮沫，小火保持微滾2小時至牛肉塊軟嫩。
  • 4.撒上鹽拌勻即可。
.牛肉 .中式料理 .葷食
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