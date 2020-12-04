食譜:韓風水梨牛小排:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將醃醬材料放入調理機攪拌均勻。
  • 2.牛小排放入玻璃烤盤內後淋上醃醬醃約30分鐘。
  • 3.烤箱調至200度預熱。
  • 4.將牛小排放入烤箱以200度烤20分鐘。
  • 5.取出撒上適量起司絲再烤10分鐘即可。
主菜 .牛肉 .韓式料理 .葷食
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