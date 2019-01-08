食譜:肉羹湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:肉羹湯(2)

  • 【做　法】
  • 1.香菇加入適量水泡軟，撈起切絲備用。
  • 2.雞骨洗淨，沖入滾水，放入內鍋，外鍋加入1杯水煮至開關跳起燜5分鐘，放入柴魚片泡1分鐘，撈除雞骨、柴魚片渣。
  • 3.續放入香菇絲、香菇水、紅蘿蔔絲、竹筍絲。
  • 4.外鍋加1杯水煮15分鐘，放入肉羹煮至開關跳起，以太白粉水勾芡後，加入所有調味料煮勻即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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