食譜:排骨酥湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:排骨酥湯(2)

  • 【做　法】
  • 1.白蘿蔔洗淨去皮切塊。
  • 2.取一內鍋，放入白蘿蔔塊、排骨酥、蒜仁、蔥段和所有調味料，再加入水。
  • 3.放入電鍋外鍋加入1又1/2杯水煮至開關跳起再燜一下，加入香菜即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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