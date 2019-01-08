食譜:清燉豬腳湯:www.ytower.com.tw

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食譜:清燉豬腳湯

  • 【做　法】
  • 1.豬腳洗淨沖入滾水泡5分鐘，取出再洗淨，備用。
  • 2.取電鍋內鍋，放入作法1的豬腳，加入薑片、蔥段、米酒，於外鍋加入2杯水煮至開關跳起燜一下。
  • 3.外鍋再加2杯水煮至開關跳起，加入所有調味料再燜一下。
  • 4.取出豬腳切小塊，放入碗中，加入作法3的豬腳湯，放上薑絲、蔥段（材料外）
  • 4.將醬汁材料調勻，食用時可沾取醬汁即可。
主菜 .豬肉 .中式料理 .葷食
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