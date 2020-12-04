食譜:味噌醬烤豬肉:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蒜泥、薑泥、韓式味噌、糖、米酒與水調勻後與豬肉片抓勻後醃製30分鐘。
  • 2.烤盤旁邊的溝槽依序放入娃娃菜、甜不辣、蛋豆腐後，淋上高湯，在中央鋪上醃好的肉片烤至變白即可。
主菜 .豬肉 .韓式料理 .葷食
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