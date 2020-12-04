食譜:胡椒豬肚湯(2):www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.雞肉塊、豬肚片放入滾水中汆燙燙，水滾30秒後撈起洗淨。
  • 2.豬肚片、雞肉塊、薑片、白胡椒粒放入鍋中，加入米酒、水煮滾。
  • 3.撈除浮油和浮沫，小火微滾約2小時。
  • 4.撒上鹽拌勻即可。
.豬肉 .中式料理 .葷食
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