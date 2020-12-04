食譜:哈姆厚蛋吐司(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.雞蛋加入鹽打勻。
  • 2.將土司放入鍋中，煎至表面微焦，表面抹上適量奶油後取出。
  • 3.熱鍋倒入少許油，放入火腿，雙面煎熱後取出。
  • 4.熱鍋放入奶油，將蛋液下鍋，待蛋略凝固後對折，煎熟後取出。
  • 5.將作法3和4的蛋和火腿擺在土司上,撒上黑胡椒即可。
點心 .豬肉 .西式料理 .葷食
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