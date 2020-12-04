食譜:培根法式吐司磚:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與牛奶一同打散備用。
  • 2.厚片吐司平均切成4塊，雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
  • 3.培根片2片呈十字鋪底，將吐司塊放在中央，再將培根往上將吐司完整包覆住。
  • 4.鍋中以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起即可。(利用培根天然的油脂煎熟吐司)
點心 .豬肉 .西式料理 .葷食
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