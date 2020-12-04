食譜:肉鬆法式吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與牛奶一同打散備用。
  • 2.吐司抹上少許美奶滋後撒上肉鬆，再蓋上一片吐司沾滿蛋液，泡約5分鐘。
  • 3.兩面均勻撒滿海苔粉。
  • 4.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起即可。
點心 .豬肉 .日式料理 .葷食
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