食譜:培根碎法式吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與牛奶一同打散備用，吐司雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
  • 2.培根切成細碎狀，將吸飽蛋液的吐司均勻沾滿培根碎。
  • 3.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起即可。
點心 .豬肉 .西式料理 .葷食
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