食譜:魚香醬(4):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋倒入適量油，放入豬絞肉，炒至絞肉變白鬆散。
  • 2.放入薑末、蒜末炒香，放入辣豆瓣醬炒至冒出紅油，再加入其餘調味料炒勻。
  • 3.加入白醋、太白粉水、蔥花拌煮均勻即可。
配料 .豬肉 .中式料理 .葷食
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