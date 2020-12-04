食譜:香菇肉燥(6):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.香菇切丁。
  • 2.熱鍋放入豬絞肉，炒至變白出油，放入香菇丁拌炒均勻。
  • 3.放入蒜末、紅蔥酥、所有調味料拌勻煮滾，再煮約20分鐘即可。
配料 .豬肉 .中式料理 .葷食
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