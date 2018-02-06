食譜:淮山蓮子雞湯:www.ytower.com.tw
食譜:淮山蓮子雞湯

  • 【做　法】
  • 1.蓮子洗淨泡水30分鐘後瀝乾；淮山及蔘鬚略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及雞肉、薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約50分鐘，再加入鹽和細砂糖調味即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
上線日期: