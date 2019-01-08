食譜:鳳梨苦瓜雞湯(3):www.ytower.com.tw
食譜:鳳梨苦瓜雞湯(3)

  • 【做　法】
  • 1.苦瓜洗淨，去頭尾、去籽切塊。
  • 2.雞肉塊洗淨汆燙。
  • 3.取電鍋內鍋，放入雞肉塊、薑片、醬鳳梨，於外鍋加入1杯水煮至開關跳起。
  • 4.再放入苦瓜塊、所有調味料，於外鍋再加入1杯水續煮至開關跳起即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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