食譜:蒜頭雞湯(1):www.ytower.com.tw
食譜:蒜頭雞湯(1)

  • 【做　法】
  • 1.土雞洗淨汆燙；蛤蜊泡水洗淨。
  • 3.取電鍋內鍋，放入土雞、蒜仁和水，於外鍋加入2杯水煮至開關跳起燜5分鐘。
  • 4.再放入蛤蜊和所有調味料，於外鍋再加入1杯水續煮至開關跳起，加入蒜苗片即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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