食譜:水梨醃醬烤雞肉片:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.辣椒粉、洋蔥泥、醬油、糖、水梨泥與水調勻後與雞肉片抓勻醃製30分鐘。
  • 2.烤盤旁邊的溝槽依序放入蛤蜊、透抽、絲瓜後，淋上高湯，在中央鋪上醃好的肉片烤至變白即可。
主菜 .雞肉 .韓式料理 .葷食
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