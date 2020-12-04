食譜:香魷蓮藕燉雞湯:www.ytower.com.tw
  • 【調 味 料】
  • 1茶匙

  • 【做　法】
  • 1.雞肉塊放入滾水中汆燙，水滾30秒後撈起洗淨。
  • 2.鍋中放入雞肉塊、蓮藕塊、乾魷魚、薑片、米酒、水煮滾。
  • 3.撈除浮沫，小火保持微滾1個半小時至軟嫩。
  • 4.撒上鹽拌勻即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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