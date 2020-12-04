食譜:人蔘雞湯(2):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.圓糯米泡水1小時後，塞入雞腹內。
  • 2.鍋中放入薑片、全雞、紅棗、栗子。
  • 3.再加入水、米酒、人蔘，蓋上鍋蓋，以大火燉煮至滾。
  • 4.撈除浮末，轉小火蓋上鍋蓋再煮90分鐘。
  • 5.加入鹽調味即可。
主菜 .雞肉 .韓式料理 .葷食
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