食譜:菜脯雞湯(3):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中放入薑片、全雞、白蘿蔔、菜脯、老菜脯。
  • 2.再加入米酒、璀，蓋上鍋蓋，以大火燉煮至滾。
  • 3.撈除浮末，轉小火蓋上鍋蓋續煮90分鐘即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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