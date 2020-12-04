食譜:蒜頭蛤蜊雞湯(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中放入雞肉、蒜仁、薑片。
  • 2.放入水、米酒，蓋上鍋蓋，以大火燉煮至滾。
  • 3.撈除浮末，轉小火蓋上鍋蓋續煮30分鐘，煮至蒜仁鬆軟。
  • 4.加入蛤蜊，蓋上鍋蓋，續煮至蛤蜊打開。
  • 5.加入鹽調味即可
.雞肉 .中式料理 .葷食
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