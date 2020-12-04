食譜:山藥枸杞雞湯(4):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鍋中放入雞肉、枸杞、薑片。
  • 2.放入水、米酒，蓋上鍋蓋，以大火燉煮至滾。
  • 3.撈除浮末，轉小火蓋上鍋蓋續煮20分鐘。
  • 4.加入鹽、山藥續煮10分鐘即可。
.雞肉 .中式料理 .葷食
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