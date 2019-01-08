食譜:酸菜鴨肉湯:www.ytower.com.tw

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食譜:酸菜鴨肉湯

  • 【做　法】
  • 1.鴨肉洗淨汆燙；酸菜洗淨切片。
  • 3.取電鍋內鍋，放入鴨肉、薑片和水，於外鍋加1又1/2杯水煮至開關跳起。
  • 4.放入酸菜片和所有調味料，於外鍋再加1/2杯水續煮至開關跳起即可。
.鴨肉 .中式料理 .葷食
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