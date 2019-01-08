食譜:薑絲鮮魚湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:薑絲鮮魚湯(2)

  • 【做　法】
  • 1.金目鱸魚洗淨沖入滾水。
  • 2.取內鍋，放入薑片、蔥段，再放入金目鱸魚，加入米酒和水，放入電鍋外鍋加入1杯水煮至開關跳起。
  • 3.加入所有調味料B略燜一下，取出放入薑絲、蔥花即可。
.魚肉 .中式料理 .葷食
上線日期: