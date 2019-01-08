食譜:苦瓜封湯:www.ytower.com.tw

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食譜:苦瓜封湯

  • 【做　法】
  • 1.苦瓜洗淨切段去籽，備用。
  • 2.魚漿、絞肉與所有醃料拌勻，再加入馬蹄末、薑末、蔥末拌勻成內餡，靜置30分鐘備用。
  • 3.苦瓜段抹上少許太白粉，填入作法2的內餡成苦瓜封。（重複此步驟至材料用盡。）
  • 4.取內鍋，放入作法3的苦瓜丸子和水，於外鍋加入1杯水，煮至開關跳起，加入所有調味料再燜一下即可。
.魚肉 .中式料理 .葷食
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