食譜:虱目魚肚湯(4):www.ytower.com.tw
食譜:虱目魚肚湯(4)

  • 【做　法】
  • 1.虱目魚肚洗淨，用熱水沖一下，備用。
  • 2.取電鍋內鍋，加入水，於電鍋外鍋加入2/3杯水煮10分鐘。
  • 3.再放入虱目魚肚煮至開關跳起，加入所有調味料、薑絲、蔥絲即可。
.魚肉 .中式料理 .葷食
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