食譜:旗魚米粉湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:旗魚米粉湯(2)

  • 【做　法】
  • 1.旗魚洗淨切小塊，加入醬油、米酒、鹽、胡椒粉、太白粉各少許（皆材料外）拌勻醃15分鐘。
  • 2.取一內鍋，倒入高湯，加入油蔥酥，放入電鍋外鍋加入1杯水煮15分鐘，再放入米粉煮至開關跳起。
  • 3.放入旗魚塊，於外鍋加入1/2杯水煮至開關跳起，加入調味料，撒上芹菜末、蒜苗、蒜酥即可。
麵食 .魚肉 .中式料理 .葷食
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