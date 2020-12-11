食譜:烏魚米粉湯(1):www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將烏魚洗淨切段，煎至兩面金黃。
  • 2.原鍋爆香蒜白部分與薑絲，再加入水煮至滾。
  • 3.隨後加入米粉、白胡椒粉、鹽、魚片煮至滾，最後在撒上蒜青部分即可食用。
麵食 .魚肉 .中式料理 .葷食
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