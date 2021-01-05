食譜:蛋煎年糕:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.年糕對切成厚片，接著將年糕沾裹麵粉、蛋液。
  • 2.鍋內倒入少許油，熱鍋後將沾好蛋液的年糕片煎至兩面金黃即可。
  • 【備　註】
  • 年糕沾粉煎蛋皮才漂亮
小吃 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
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