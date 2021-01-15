食譜:蒜香炒蘑菇:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋加入橄欖油，放入蘑菇，煎至表面略焦香。
  • 2.加入蒜片炒香，再加入百里香、白酒、鹽、黑胡椒粉炒至湯汁略收乾。
  • 3.撒上巴西里末即可。
  • 【備　註】
  • 加白酒去除菇腥味
開胃前菜 .海菜菇蕈類 .西式料理 .素食
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