食譜:椒鹽花蟹:www.ytower.com.tw

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食譜:椒鹽花蟹

  • 【做　法】
  • 1.花蟹處理乾淨後切塊，在蟹鉗的部分拍上適量的太白粉。
  • 2.熱一油鍋，加入500㏄的沙拉油燒熱至約180℃，放入作法1的花蟹塊，炸至外觀呈金黃色，再撈起瀝油備用。
  • 3.另取炒鍋燒熱，加入沙拉油，放入蒜末、紅辣椒末炒香，再放入作法2炸好的花蟹快炒，起鍋前撒入胡椒鹽即可。
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