食譜:洋蔥蝦仁醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.蝦仁洗淨，加入醃料拌勻。
  • 2.毛豆仁洗淨，放入滾中汆燙熟，撈出瀝乾。
  • 3.熱鍋，倒入加入適量油，放入蝦仁炒變白取出。
  • 4.原鍋再放入蒜末、洋蔥丁炒香，放入毛豆仁、作法3的蝦仁和所有調味料炒入味，最後加入黑胡椒粉拌勻即可。
配料 .甲殼類 .中式料理 .葷食
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