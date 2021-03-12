食譜:泡菜花枝醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.泡菜切碎；花枝洗淨切小塊。
  • 2.熱鍋，倒入適量油，放入蒜末、洋蔥絲和花枝塊炒香，再加入所有調味料炒勻。
  • 3.放入泡菜碎炒入味，最後放入韭菜段拌炒均勻即可。
配料 .頭足類及軟體族類 .韓式料理 .葷食
上線日期: