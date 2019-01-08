食譜:魷魚螺肉蒜湯(2):www.ytower.com.tw
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魷魚螺肉蒜湯(2)
【材 料】
魷魚
300公克
排骨
300公克
螺肉
1罐
蒜苗
120公克
水
1200cc
【調 味 料】
鹽
1/4小匙
米酒
1大匙
【做 法】
1.魷魚泡水洗淨切片。
2.排骨洗淨，沖入滾水，撈起再洗淨備用。
3.取內鍋，放入排骨，加入水，放入電鍋外鍋加1又1/2杯水煮至開關跳起燜一下
4.放入魷魚片、螺肉（含湯汁）、1/2蒜苗，加入所有調味料，外鍋加入1/2杯水煮至開關跳起。
5.再放入其餘1/2蒜苗即可。
開胃前菜
.
頭足類及軟體族類
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
1/8/2019
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