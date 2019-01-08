食譜:魷魚螺肉蒜湯(2):www.ytower.com.tw
食譜:魷魚螺肉蒜湯(2)
  • 【調 味 料】
  • 1/4小匙
  • 米酒 1大匙

  • 【做　法】
  • 1.魷魚泡水洗淨切片。
  • 2.排骨洗淨，沖入滾水，撈起再洗淨備用。
  • 3.取內鍋，放入排骨，加入水，放入電鍋外鍋加1又1/2杯水煮至開關跳起燜一下
  • 4.放入魷魚片、螺肉（含湯汁）、1/2蒜苗，加入所有調味料，外鍋加入1/2杯水煮至開關跳起。
  • 5.再放入其餘1/2蒜苗即可。
開胃前菜 .頭足類及軟體族類 .中式料理 .葷食
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