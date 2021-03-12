食譜:蒜香魷魚醬:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.乾魷魚洗淨泡水一晚，切小片；蝦米洗淨；蒜苗洗淨切小片。
  • 2.熱鍋，倒入適量油，小火爆香蒜末至微焦，放入蝦米、魷魚片炒香。
  • 3.再放入蒜苗片炒勻，最後加入所有調味料炒入味即可。
配料 .頭足類及軟體族類 .韓式料理 .葷食
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