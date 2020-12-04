食譜:太陽蛋法式吐司:www.ytower.com.tw

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太陽蛋法式吐司
【材 料】
蛋
8顆
牛奶
300cc
奶油
少許
厚片吐司
1片
吐司
1片
起司片
1片
【做 法】
1.將蛋與牛奶一同打散備用。
2.厚片吐司中間以湯匙壓扁備用。
3.鍋煎太陽蛋後放入厚片吐司中間，蓋上一片起司後再蓋一片吐司。
4.將吐司雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
5.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起即可。
點心
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蛋
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葷食
上線日期:
12/4/2020
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