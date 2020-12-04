食譜:脆麵法式吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.將蛋與牛奶一同打散備用，吐司雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
  • 2.王子麵裝在袋中敲碎，並用吸飽蛋液的吐司均勻沾滿王子麵。
  • 3.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃舀起，再撒上王子麵的調味包即可。
點心 . .西式料理 .葷食
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