食譜:金沙法式吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.鹹蛋蒸熟，取出蛋黃切成細碎狀。
  • 2.將蛋與牛奶一同打散備用，吐司雙面沾滿蛋液泡約5分鐘。
  • 3.吸飽蛋液的吐司均勻沾滿鹹蛋黃碎。
  • 4.鍋中放入一小塊奶油以小火熱鍋，將吐司雙面煎至金黃即可。
點心 . .中式料理 .葷食
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