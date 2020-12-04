食譜:蜂蜜玉米碎片吐司:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.玉米脆片壓成碎片。
  • 2.厚片吐司沾蛋奶液。
  • 3.再將厚片吐司均勻沾裹上玉米碎片。
  • 4.熱鍋，轉小火放入適量奶油融化後，放入土司每面各煎2分鐘。
  • 5.將煎好的吐司疊起，淋上蜂蜜與煉乳即可。
點心 . .西式料理 .葷食
上線日期: