食譜:蘑菇醬(4):www.ytower.com.tw

月桂葉的特殊風味可以去腥提香，但口感不佳，所以在熬煮完之後，記得挑除以免影響口感。

蘑菇特有的獨特香味與洋蔥的鮮甜搭配，嚐起來非常充滿對味。這道很西式風味的醬料除了用來搭配排餐之外，用來辦義大利麵或中式乾麵也非常對味。