食譜:蘑菇醬(4):www.ytower.com.tw
食譜:蘑菇醬(4)

  • 【做　法】
  • 1.將蘑菇、洋蔥都切小丁；紅蔥頭與蒜頭都切成片狀，備用。
  • 2.熱鍋，加入1大匙沙拉油，再加入作法1材料爆香。
  • 3.再加入所有調味料，以中火略煮一下，再以太白粉水勾薄芡即可。
  • 【備　註】
  • 月桂葉的特殊風味可以去腥提香，但口感不佳，所以在熬煮完之後，記得挑除以免影響口感。
  • 蘑菇特有的獨特香味與洋蔥的鮮甜搭配，嚐起來非常充滿對味。這道很西式風味的醬料除了用來搭配排餐之外，用來辦義大利麵或中式乾麵也非常對味。
配料 .根莖類 .中式料理 .葷食
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