食譜:洋蔥蘑菇濃湯:www.ytower.com.tw

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食譜:洋蔥蘑菇濃湯

  • 【做　法】
  • 1.蘑菇洗淨，切小片；馬鈴薯洗淨，去皮切片備用。
  • 2.電鍋內鍋放入奶油、蒜末、洋蔥絲、蘑菇片、馬鈴薯拌勻，外鍋加入1/4杯水，煮至開關跳起，接著加入水，外鍋再加2/3杯水，煮至開關跳起。
  • 4.將作法2中的材料，倒入果汁調理機中打成泥，再加入所有調味料拌勻，外鍋續加1/3杯水，煮至開關跳起即可。
.根莖類 .西式料理 .葷食
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