食譜:芋頭甜湯(3):www.ytower.com.tw
食譜:芋頭甜湯(3)
  • 【材　料】
  • 芋頭 400公克
  • 1200cc

  • 【做　法】
  • 1.芋頭洗淨，去皮切塊備用。
  • 2.將芋頭放入電鍋內鍋中加入水，外鍋加1杯水，煮至開關跳起燜一下。
  • 3.續加入二砂糖，外鍋再加1/3杯水，煮至開關跳起燜一下即可。
.根莖類 .中式料理 .素食
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