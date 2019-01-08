食譜:山藥桂圓甜湯:www.ytower.com.tw
食譜:山藥桂圓甜湯

  • 【做　法】
  • 1.白山藥、紫山藥各去皮洗淨，切小塊；桂圓肉洗淨備用。
  • 2.將作法1中的白山藥、紫山藥放入電鍋內鍋加入水，外鍋加1杯水，煮至開關跳起燜一下。
  • 放入桂圓肉、所有調味料，外鍋再加1/3杯水，煮至開關跳起續燜一下即可。
.根莖類 .中式料理 .素食
上線日期: